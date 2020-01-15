دبي تستهدف الوصول بحجم تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم خلال 5 سنوات.

2020/01/15 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أطلقت حكومة دبي منطقة جديدة لشركات الاقتصاد الجديد تحت مسمى "حي دبي للمستقبل"، كما تعتزم الحكومة إطلاق بورصة جديدة لشركات اقتصاد المستقبل وصندوق مبدئي بمليار درهم لدعم تلك الشركات مع نافذة واحدة للترخيص والتمويل والاستشارات.

كما تستهدف دبي الوصول بحجم تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم خلال 5 سنوات.

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