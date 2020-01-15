وزير الخارجية القطري يصل بغداد

2020/01/15 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الأربعاء (15 كانون الثاني 2020)، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزير الخارجية القطري وصل إلى العاصمة بغداد قادماً من الدوحة في زيارة رسمية أعلن عنها يوم أمس".

فيما أفادت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، بأن التصريح الصحفي لوزير الخارجية محمد علي الحكيم ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بعد الساعة 12:00 ظهراً يوم الأربعاء 2020/1/15.

بغداد اليوم- ديالى

أكد عضو تحالف البناء النائب كريم عليوي، الأربعاء (15 كانون الثاني 2020)، ان المحور الأمريكي وحلفاؤه يسعون لإسقاط اتفاقية الصين.

وقال عليوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العراق يعاني من أزمة فساد منذ سنوات طويلة وهذه

بغداد اليوم- متابعة

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الثلاثاء(15 كانون الثاني 2020)، تفاصيل جديدة عن أبرز ما ستقدمه الاتفاقية بين العراق والصين، مبينا أن الاتفاقية ستركز على تنفيذ مشاريع البنى التحتية.

وقال صالح في تصريح

بغداد اليوم-متابعة

قالت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، إن المرشد الأعلى للبلاد والقائد العام للقوات المسلحة علي خامنئي، سيؤم صلاة الجمعة بالعاصمة طهران هذا الأسبوع بعد انقطاع دام ثماني سنوات.

وذكرت وكالة أنباء ”آنا“ الطلابية، إن &qu

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