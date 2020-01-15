متظاهرو ساحة التحرير: ينقصنا الأكل والشرب.. التيار الصدري تراجع عن دعمنا

2020/01/15 | 10:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق يبدو تراجع التبرعات للمتظاهرين في #ساحة_التحرير وسط #بغداد واضحاً، فبعد أن كان التجار وأهالي العاصمة يتبرعون بغزارة ويوفرون المستلزمات، شكا المحتجون من عدم توفر الأكل والشرب […]

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