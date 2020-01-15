2020/01/15 | 10:30 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حدد رئيس كتلة عطاء النيابية حيدر الفوادي، سبعة شروط لاعادة الثقة برئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
وقال الفوادي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن “شروط اعادة الثقة برئيس الوزراء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العطاء تحدد 7 شروط لإعادة تكليف عد المهدي) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الفوادي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن “شروط اعادة الثقة برئيس الوزراء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العطاء تحدد 7 شروط لإعادة تكليف عد المهدي) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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