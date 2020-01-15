العطاء تحدد 7 شروط لإعادة تكليف عد المهدي

2020/01/15 | 10:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد رئيس كتلة عطاء النيابية حيدر الفوادي، سبعة شروط لاعادة الثقة برئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.وقال الفوادي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن “شروط اعادة الثقة برئيس الوزراء […]

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