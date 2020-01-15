أمريكا بقطع مساعدات عن العراق تقدر بـ250 مليون دولار

2020/01/15 | 10:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الإدارة الأميركية تجهز قرارا محتملا لقطع مساعدات عسكرية عن العراق بمقدار 250 مليون دولار إذا مضت الحكومة العراقية في إخراج القوات الأميركية.وأشارت الصحيفة إلى أن تلك المبالغ كان الكونغرس الأميركي قد أقرها سلفا، وقالت إن الإدارة الأميركية تعيد النظر في نطاق واسع من المساعدات الاقتصادية والعسكرية […]

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