2020/01/15 | 10:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهمين في الموصل يقومان بابتزاز وتهديد المواطنين عبر 'صفحة وهمية') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهمين في الموصل يقومان بابتزاز وتهديد المواطنين عبر 'صفحة وهمية') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).