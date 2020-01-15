النزاهة تكشف تفاصيل عقد تسويق المكالمات الدولية في العراق

2020/01/15 | 10:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …أفصحت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، عن تفاصيل تقريرها بخصوص تعاقد وزارة الاتصالات مع إحدى الشركات اللبنانية بخصوص تسويق المكالمات الدولية عبر بوابات النفاذ وكشف التحايل.الدائرة أشارت، في تقريرٍ أعدَّته حول الزيارات التي قام بها فريقها إلى الشركة العامة للاتصال والمعلوماتية في وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات ومستشارية الأمن الوطني؛ للتحقق من صحة […]

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