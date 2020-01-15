2020/01/15 | 10:40 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو ترفض لغة العقوبات عند الحديث عن مستقبل العالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/15 | 10:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو ترفض لغة العقوبات عند الحديث عن مستقبل العالم) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو ترفض لغة العقوبات عند الحديث عن مستقبل العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).