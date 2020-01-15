2020/01/15 | 10:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، اعادة اصدار ٤ حاويات مخالفة للضوابط في جمرك ام قصر الجنوبي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "مفارزها في مركز جمرك ام قصر الجنوبي، تمكنت من اعادة اصدار اربع حاويات محملة بمواد مختلفة لعدم وجود اوراق رسمية لبعضها وعدم مطابقة البعض الآخر للمواصفات القياسية المعتمدة".

وبينت ان "الحاويات كانت محملة بمواد منزلية ولعب اطفال وهياكل حديدية وصمام حديد ولوحات كهربائية وماكنة لطي الحديد".

واوضحت، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفة وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة اصدار ٤ حاويات مخالفة للضوابط في جمرك ام قصر الجنوبي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة اصدار ٤ حاويات مخالفة للضوابط في جمرك ام قصر الجنوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).