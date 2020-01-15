بالصور.. تظاهرة حاشدة لموظفي مصرف الرشيد ‏

2020/01/15 | 10:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تظاهر العشرات من موظفي مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء، امام مقر الادارة العامة للمصرف، للمطالبة باقالة مدير عام المصرف رشاد وحيد.وقال مراسل "كلكامش برس"، إن الموظفين المحتجين امام المصرف نفذوا يعتزمون الاضراب والاعتصام امام بوابة المصرف.

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