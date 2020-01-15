مــا هــــي ابــرز مواصفــــات رئيس الـــوزراء القــــادم ؟ ومــــا هـــي اهـــم مهمــاتـــه ؟!!

2020/01/15 | 10:49 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قال خالد الجشعمي عضو مجلس النواب ونائب عن كتلة الحكمة ، في حديث متلفز، إن "رئيس الوزراء القادم يجب ان يكون مستقلا وقويا وحازما وشجاعا ويعيد استتباب الأمن للبلاد وأن يُحضر لانتخابات مبكرة بوضع أمني مستقر لضمان نزاهتها".

ومضيفاً أن "رئيس الوزراء القادم يجب ان يكون مستقلاً وعلى ...

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