نصيف: التظاهرات المليونية بالعراق ستنطلق في 24 الجاري

2020/01/15 | 10:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائبة عالية نصيف ان التظاهرات المليونية التي ستنطلق في الرابع والعشرين من الشهر الجاري للمطالبة برحيل القوات الأمريكية ستعبر للعالم عن إرادة ا...

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