واشنطن تهدد بغداد بالعقوبات في حال شراء منظومة “إس-400” الروسية

2020/01/15 | 10:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، الأربعاء، أن واشنطن قد تفرض عقوبات على بغداد في حال اقتناء منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية “إس-400”.وقال هود في تصريح نقلته وسائل إعلام أمريكية إنه “من المرجح أن تؤدي عملية شراء المنظومة الصاروخية الروسية إلى فرض عقوبات، لذلك ننصح شركائنا […]

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