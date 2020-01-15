محمد الحنفي - مسيرة كانت... لا كالمسيرات...

2020/01/15 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي فمسيرة جمعية...مغربية...لحماية المال...مال الشعب...كانت جميلة...كانت متعاطية...مع كل قضايا الاغتناء...غير المشروع...سواء كان الاغتناء...بالإرشاء...بالارتشاء...أو كان بالنهب...أو كان ممارسة...للتجارة...في كل ممنوع...في السموم...أو كان نتيجة...لتمكين العملاء...من امتيازات الريع...أو كان تهريبا...للبضائع...من وإلى...

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