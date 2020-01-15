2020/01/15 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سامي_الذيب المقال بالصوت والصورة في قناتي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامي الذيب - اليهودية والإسلام ونقاش مع وفاء سلطان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامي الذيب - اليهودية والإسلام ونقاش مع وفاء سلطان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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