سامي الذيب - اليهودية والإسلام ونقاش مع وفاء سلطان

2020/01/15 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب المقال بالصوت والصورة في قناتي

الرجاء الإشتراك في قناتي وتفعيل الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمةكتبت في الفيسبوك المنشور القصير التاليhttps://bit.ly/2QSjVTkاليهودية هي الأب الروحي للإسلاموإن انت تريد نسف الإسلا......

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