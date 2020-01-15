امين يونس - إصلاحات حقيقية .. وأبوك ألله يرحمه

2020/01/15 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امين_يونس ـ ما رأيكَ يا حمكو في مُناقشات برلمان أقليم كردستان ، خلال الأيام الماضية والمتعلقة بالإصلاحات الخاصة بالرواتب والتقاعدات ؟ * والله رأيي ، بأن هذه الإجتماعات مُبالَغ بها وغير ذات نفعٍ كبير .ـ كيفَ تقولُ ذلك يارجُل ..هل جننت ؟* كلا ..بل أنا عاقِلٌ أكثر من اللازِم ..يا أخي ، على أساس يُريدون أن يُخّفِضوا رواتب المناصب العُليا ويرفعوا الحَد الأدنى لرواتب صِغار الموظفين ..وعلى أساس ي......

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