2020/01/15 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #امين_يونس ـ ما رأيكَ يا حمكو في مُناقشات برلمان أقليم كردستان ، خلال الأيام الماضية والمتعلقة بالإصلاحات الخاصة بالرواتب والتقاعدات ؟ * والله رأيي ، بأن هذه الإجتماعات مُبالَغ بها وغير ذات نفعٍ كبير .
ـ كيفَ تقولُ ذلك يارجُل ..
هل جننت ؟* كلا ..
بل أنا عاقِلٌ أكثر من اللازِم ..
يا أخي ، على أساس يُريدون أن يُخّفِضوا رواتب المناصب العُليا ويرفعوا الحَد الأدنى لرواتب صِغار الموظفين ..
وعلى أساس ي......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#امين يونس - إصلاحات حقيقية .. وأبوك ألله يرحمه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ـ كيفَ تقولُ ذلك يارجُل ..
هل جننت ؟* كلا ..
بل أنا عاقِلٌ أكثر من اللازِم ..
يا أخي ، على أساس يُريدون أن يُخّفِضوا رواتب المناصب العُليا ويرفعوا الحَد الأدنى لرواتب صِغار الموظفين ..
وعلى أساس ي......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#امين يونس - إصلاحات حقيقية .. وأبوك ألله يرحمه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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