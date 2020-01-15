تاس: أوبك+ تبدأ محادثات لدراسة تمديد اتفاق لخفض إنتاج النفط

2020/01/15 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت وكالة تاس الروسية للأنباء يوم الأربعاء نقلا عن مصدر لم تذكر اسمه إن دولا رئيسية في أوبك وحلفاء لها بدأوا نقاشا بشأن تأجيل قرار يخص تمديد اتفاق لخفض إنتاج النفط حتى يونيو حزيران.

كانت تاس ذكرت أمس الثلاثاء نقلا عن مصدر لم تذكر اسمه في أوبك أن المنظمة وحلفاءها ربما يقررون تأجيل اجتماع لوضع السياسة حتى يونيو حزيران من مارس آذار.

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