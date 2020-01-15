برشلونة يقترب من صفقة برازيلية

2020/01/15 | 11:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ماتيوس فرنانديز

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، عن اقتراب برشلونة من التعاقد مع صفقة برازيلية، لدعم الوسط، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة يضع لمساته الأخيرة لإتمام التعاقد مع لاعب وسط بالميراس، ماتيوس فيرنانديز.

وبيّنت الصحيفة أن النادي البرازيلي أكد تقدم المفاوضات بينه وبرشلونة بدرجة كبيرة، بالإضافة إلى ذلك، فقد ودّع اللاعب زملاءه في الفريق، في إشارة إلى قرب انتقاله للبارسا.

وكشف التقرير أن الصفقة ستتم مقابل 11 مليون يورو، وسيدفع برشلونة 7 ملايين نقدًا، على أن يتم دفع 4 ملايين أخرى كمتغيرات، تتعلق بأداء اللاعب وما يحققه مع بلوجرانا.

ويجيد فرنانديز (21 سنة) في مركز الارتكاز الدفاعي، حيث يملك قدرات هائلة في قطع الكرات وإفساد الهجمات، بالإضافة لتميزه في التحول الهجومي وبناء الهجمة.

ويتوقع أن يكون التعاقد معه جاء من أجل خلافة سيرجيو بوسكيتس، أحد قادة برشلونة، الذي يسيطر على هذا المركز منذ سنوات طويلة.

المصـدر: كـووورة

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