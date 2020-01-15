واشنطن تُجدد التهديد: سنفرض عقوبات على بغداد

2020/01/15 | 11:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلن نائب مساعد #وزير_الخارجية الأميركية لشؤون #الشرق_الأوسط #جوي_هود، اليوم الأربعاء أن #واشنطن قد تفرض عقوبات على #بغداد في حال اقتناء منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية “إس-400”.[…]

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