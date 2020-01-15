اختفاء متظاهر بعد خروجه من منزله باتجاه ساحة التحرير في العاصمة بغداد

2020/01/15 | 11:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد مصدر محلي، اليوم الأربعاء، باختفاء الناشط المدني والمتظاهر عبد القاهر العاني يوم الثلاثاء الماضي بعد خروجه من منزله باتجاه ساحة التحرير.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” إن “الناشط المدني والمتظاهر عبد القهار العاني، خرج من منزله في العاصمة بغداد في الساعة الواحدة صباحًا من يوم الثلاثاء الماضي باتجاه ساحة التحرير […]

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