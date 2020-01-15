وزير الخارجية القطري في بغداد لـ

2020/01/15 | 11:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، صباح الأربعاء، إلى العاصمة بغداد، وفقا لما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال مراسل الوكالة إن "وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن في زيارة رسمية لبحث سبل تخفيف حدة التوتر في المنطقة".

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية إن "نائب رئيس وزراء ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، سيزور العراق، ويلتقي خلالها رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بالإضافة إلى وزير الخارجية محمد علي الحكيم".

وأضاف أن "المسؤول القطري سيجري مباحثات سياسية مع المسؤولين العراقيين والتشاور لتخفيف من حدة التوترات في المنطقة والعمل على إيجاد أفضل السبل الكفيلة لتهدئة الوضع الحالي".

والأحد، زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العاصمة الإيرانية طهران، بعد زيارة قام بها وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى العاصمة الإيرانية في الرابع من يناير.

وقال تميم في مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد في طهران، "زيارتي إلى طهران تأتي في وقت حساس في المنطقة واتفقنا مع الأشقاء الإيرانيين بأن الحل الوحيد هو تخفيف التصعيد".

وبعد مقتل الجنرال قاسم سليماني المصنف على قوائم الإرهاب الأميركية بضربة جوية قرب مطار بغداد، أطلقت إيران صواريخ باليستية على قواعد عراقية تضم جنودا أميركيين دون حدوث إصابات.

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