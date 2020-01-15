بارزاني يبحث مع وفد عسكري بريطاني الحرب ضد داعش وتهدئة الاوضاع وحل النزاعات سلمياً

2020/01/15 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الأربعاء (15 كانون الثاني 2020)، مع وفد عسكري بريطاني...





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