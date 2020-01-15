تفكيك شبكة خطرة..كانت تخطط لعمليات في بغداد والانبار

2020/01/15 | 11:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الأربعاء، من تفكيك واعتقال شبكة إرهابية كانت تخطط لاستهداف بغداد والأنبار....

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