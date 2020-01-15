عبد الكريم خلف: سيتم اعتقال مايسمى بمجاميع مكافحة الدوام

2020/01/15 | 12:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء ركن عبد الكريم خلف، الاربعاء، انه سيتم اعتقال مايسمى بمجاميع مكافحة الدوام.وقال خلف في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى , ان “مجلس الامن الوطني قرر اعتقال مايسمى بمجاميع مكافحة الدوام”. واضاف ان “هذه المجاميع سيتم تقديمها الى العدالة”.تابعوا قناة وكالة صدى

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