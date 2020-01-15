طائراتٌ تركية تقصف شمال “سنجار” وأنباء عن سقوط ضحايا

2020/01/15 | 12:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرات تركية تقصف شمال “سنجار” وأنباء عن سقوط ضحايا يتبع..

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