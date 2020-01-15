مسرور بارزاني: حرب داعش لم تنته ولا بد من استمرار الدعم الدولي

2020/01/15 | 12:01 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني وجون لوريمر

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