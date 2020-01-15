مانشستر يونايتد يلغي معسكره التدريبي في الشرق الأوسط بسبب مخاوف امنية

2020/01/15 | 12:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علن مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار، إن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ألغى فكرة إقامة معسكر تدريبي شتوي في الشرق الأوسط بسبب مخاوف أمنية.وقال سولشار وسائل إعلام بريطانية: “كنا نتطلع للذهاب إلى الشرق الأوسط لكن هذا لن يحدث بالتأكيد”.وأضاف: “سأمنح اللاعبين إجازة لعدة أيام، لا أدري أين سيقضون العطلة

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