نائب: الجهة المطلوب رحيلها بقوة هي الطبقة السياسية العميلة لأن استقوائها بالخارج جعل العراق فقيًرا

2020/01/15 | 12:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال النائب عن حركة التغيير الكردية، هوشيار عبد الله، اليوم الأربعاء، إن كان يوجد جهة المفروض أن ترحل هي الطبقة السياسية الفاسدة العميلة التي بسببها ما يزال العراق فقيرًا.وذكر عبد الله في تغريدة تابعتها “يس عراق” أن ” بلا وطنيات رجاءً، بلا مزايدات ارجوكم، اذا كان الشعب العراقي يريد أن ترحل […]

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