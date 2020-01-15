خلف سيتم تقديم مجاميع مكافحة الدوام للعدالة

2020/01/15 | 12:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…اعلناللواء ركن عبد الكريم خلف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة ، اليوم الاربعاء، انه سيتم اعتقال مايسمى بمجاميع مكافحة الدوام.وقال خلف في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية ان “مجلس الامن الوطني قرر اعتقال مايسمى بمجاميع مكافحة الدوام”.و اكد ان “هذه المجاميع سيتم تقديمها الى العدالة”.وبرزت خلال التظاهرات التي انطلقت في بغداد […]

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