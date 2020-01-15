2020/01/15 | 12:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…نشرت صحيفة وول ستريت جورنال، ان الولايات المتحدة الأميركية تفكر في إعادة النظر بالمساعدات العسكرية للعراق، إذا قررت بغداد إنهاء الوجود الأجنبي على أراضيها.وقالت الصحيفة في تقرير لها ان “وزارتي الخارجية والدفاع ناقشتا تخفيض قيمة المساعدات العسكرية بنحو 250 مليون دولار، وإعادة النظر في المساعدات العسكرية والاقتصادية الأخرى”.وكشفت الصحيفة أن “مكتب شؤون الشرق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا تعيد النظر بالمساعدات العسكرية للعراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا تعيد النظر بالمساعدات العسكرية للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).