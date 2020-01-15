2020/01/15 | 12:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الأربعاء، عن رغبة مُلحة من دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، في التعاقد مع إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان.وينتهي عقد كافاني مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، إلا أن المسؤولين في باريس متمسكين باستمراره لنهاية عقده، حيث وضع ليوناردو، المدير الرياضي، مبلغًا تعجيزيًا وصل إلى 30 مليون يورو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سيميوني يلمح لقرب اتمام صفقة كافاني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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