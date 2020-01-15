2020/01/15 | 12:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة النزاهة ،اليوم الأربعاء،ضبط شبكة لبيع الأراضي العائدة ملكيتها لمديرية بلدية الموصل.وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة صدى الاعلام،أن” فريق عمل مديرية تحقيق نينوى، قام بضبط متهمة تعمل في مديرية بلدية الموصل متلبسة بالجرم المشهود أثناء تسلمها مبلغ الرشوة رفقة أحد المتهمين لقيامها ببيع أرقام قطع أراض متميزة مملوكة للبلدية مقابل مبالغ مالية، مبيناً

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تضبط شبكة لبيع الأراضي العائدة ملكيتها لمديرية بلدية الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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