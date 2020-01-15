الحلبوسي يؤكد للسفيرة الأسترالية على أهمية مواجهة تحديات الإرهاب وخفض التوتر في المنطقة

2020/01/15 | 12:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، خلال لقاءه سفيرة أستراليا لدى العراق جوان لونديس، أهمية تكثيف الحراك الدبلوماسي وخفض حدة التوتر والتصعيد.وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان تلتقه “يس عراق”، أن اللقاء جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع سبل التعاون في المجالات كافة وفقا للمصالح المتبادلة، والتأكيد على […]

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