الامن النيابية تعقد اجتماعا اليوم لاستكمال التحقيق بأحداث ذي قار

2020/01/15 | 12:17 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الأربعاء، عن عقدها اجتماعا ظهر اليوم لاستكمال التحقيق بشأن أحداث ذي ...

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