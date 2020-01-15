طرح التريلر الرسمى لفيلم الأكشن الجديد”Morbius “.. فيديو

2020/01/15 | 12:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ كشفت شركة سونى بالتعاون مع مارفل عن التريلر الرسمى لفيلم الأكشن الجديد”Morbius “، ومن المقرر عرض الفيلم في 31 يوليو المقبل.وسيطر الغموض والإثارة على التريلر الرسمى المطروح ، كما إحتوى على الكثير من المشاهد الخاطفة للأنظار ، وبلغت مدة الفيديو أكثر من دقيقتين ، ومن الملاحظ أداء الممثل جاريد ليتو ، […]

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