2020/01/15 | 12:20 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بفعل مخاوف من أن اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين في العالم للخام، ربما لا يعزز الطلب إذ تعتزم واشنطن الإبقاء على رسوم جمركية على سلع صينية لحين استكما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع النفط بفعل مخاوف من أن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني قد لا يعزز الطلب ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع النفط بفعل مخاوف من أن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني قد لا يعزز الطلب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).