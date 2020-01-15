مصر تتوقع وصول فاتورة دعم المواد البترولية إلى 30 مليار جنيه

2020/01/15 | 12:20 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الأربعاء، في تصريحات لصحيفة محلية أن تبلغ فاتورة دعم المواد البترولية في البلاد إلى نحو 30 مليار جنيه (1.90 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2019-2020.

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