2020/01/15 | 12:28 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية العراقية: نحن مع سياسة التهدئة في المنطقة وحرية الملاحة بالخليج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/15 | 12:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية العراقية: نحن مع سياسة التهدئة في المنطقة وحرية الملاحة بالخليج) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية العراقية: نحن مع سياسة التهدئة في المنطقة وحرية الملاحة بالخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).