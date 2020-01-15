وزير الخارجية القطري: سنبحث مع القيادة العراقية تخفيض التصعيد وإبعاد العراق عن الصراع

2020/01/15 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء (15 كانون الثاني 2020)، أنه يعتزم لقاء القيادات العراقية لبحث خفض التصعيد في المنطقة.

وقال عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، ببغداد، إن "بلاده تسعى لتحقيق الاستقرار في العراق بأقرب وقت ممكن"، لافتا إلى أنه "سيبحث مع القادة العراقيين تخفيض التصعيد وإبعاد العراق عن الصراع الحاصل في المنطقة".

واضاف أنه "سيلتقي رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، وسيبحث معهم تخفيض حدة التوتر والخروج بحلول سريعة للازمة التي تعيشها المنطقة، وابعاد العراق عن الصراعات والازمات".

يتبع .



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بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الأربعاء (15 كانون الثاني 2020)، مع وفد عسكري بريطاني الحرب ضد داعش وتهدئة الاوضاع وحل النزاعات سلمياً.

وذكر بيان لحكومة الإقليم تلقته (بغداد اليوم)، أن "بارزاني استقبل، صباح

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أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء (15 كانون الثاني 2020)، خلال لقاءه سفيرة أستراليا لدى العراق جوان لونديس، أهمية تكثيف الحراك الدبلوماسي وخفض حدة التوتر والتصعيد.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان تلتقه (بغداد

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