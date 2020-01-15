تجوبا واسع مع دعوة السيد الصدر للتظاهر ضد الاميركان

2020/01/15 | 12:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالة من الغليان يشهدها الشعب العراقيي بسبب الرفض الشعبي والسياسي المتزايد للوجود الاميركي في البلاد....

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