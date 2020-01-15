فلاح أمين الرهيمي - الفرق بين النظام الرئاسي والبرلماني من خلال التجربة العراقية

2020/01/15 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي حينما لاحظ المفكر الانكليزي هويز ظلم الإنسان لأخيه الإنسان قال : (إن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان).فقال المفكر الفرنسي جان جاك روسو : (ليس ظلم الإنسان يأتي من ظلم أخيه الإنسان وإنما ظلم الإنسان يأتي من المجتمع الذي يعيش معه) ثم جاء المفكر الفرنسي مونتسكيو فاجتهد بتقسيم الدولة إلى ثلاثة سلطات :1) السلطة التنفيذية : التي تتكون من رئيس الوزراء والوزراء والمؤسسات التابعة لها وتكون أعمالها وواجباتها ......

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