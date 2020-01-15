سنان أحمد حقّي - بصراحة وإخلاص

2020/01/15 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سنان_أحمد_حقّي بصراحة وبأخلاصهناك دعوات لإخراج كل القوات الأجنبية من العراق وتحقيق حكم العراقيين بأنفسهم والإعتماد على قدراتهم الذاتية في الدفاع عن بلادهم وهي دعوة لا شك إيجابية ومطلوبة ولكننا لا نرى أيه توجهات عملية للسعي إلى ذلك فأول ما تحتاجه هذه الرؤيا ان يشتغل كل السياسيين وكل القوى السياسية والإجتماعية عليها وأن يتفقوا على منهج متجانس واحد يعبئ الشعب بأجمعه نحو هذا الهدف غير أننا نرى أن فصيلا من هنا وف......

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