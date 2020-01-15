كلمة “جنس” تتصدر قائمة أكثر المقالات زيارة على “ويكيبيديا عربية” خلال 2019.. تعرف على المراكز الاخرى

2020/01/15 | 12:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة احتلت المقالات المتعلقة بكلمة “جنس”، صدارة قائمة اكثر المقالات زيارة على منصة ويكيبيديا باللغة العربية خلال 2019، والمكونة من 100 موضوع مختلف.ونشرت منصة ويكيبيديا العربية على موقعها الرسمي في تويتر، قائمة من 100 موضوع مثلت اكثر المقالات بحثا وزيارة على منصتها، فيما تصدرت كلمة “جنس” القائمة.وجاءت كلمة يوتيوب في المركز […]

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