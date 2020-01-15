2020/01/15 | 12:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مركز الاعلام الرقمي DMC بان الواتساب هو التطبيق الاكثر تحميلا في عام 2019 يليه تطبيق TiKTok الذي قفز مرتبتين مقارنة بترتيب 2018 والذي حقق نموا مذهلا في عدد التحميلات اوصله لقائمة التطبيقات العشرة الاكثر تحميلاً والتي لم يكن ضمنها في 2017.واكد المركز في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “المركز الثالث والرابع والخامس كان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الواتساب والتيك توك يتصدران التطبيقات الاكثر تحميلا في عام 2019 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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