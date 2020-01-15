2020/01/15 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علاوي يدعو البرلمان لمحاسبة الحكومة ومراقبة اليات تطبيق قواعد الاشتباك العسكري

يتبع .



.



.

بغداد اليوم-ديالى

حدد عضو كتلة المشروع العربي النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، الأربعاء (15 كانون الثاني 2020)، موقف كتلته من تشكيل الأقاليم بالوقت الراهن.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تشكيل الأقاليم حق دستوري، لا يختلف ع

بغداد اليوم-بغداد

نشرت صفحة صالح محمد العراقي، المقربة من زعيم التيار الصدري، الأربعاء (15 كانون الثاني 2020) ’’نصائح’’ بشأن التظاهرة ’’المليونية’’، التي دعا لها الصدر لـ"رفض التواجد الأمريكي في

بغداد اليوم- بغداد

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء (15 كانون الثاني 2020)، أنه يعتزم لقاء القيادات العراقية لبحث خفض التصعيد في المنطقة.

وقال عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( علاوي يدعو البرلمان لمحاسبة الحكومة ومراقبة اليات تطبيق قواعد الاشتباك العسكري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( علاوي يدعو البرلمان لمحاسبة الحكومة ومراقبة اليات تطبيق قواعد الاشتباك العسكري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).