إما إنسحابا وإما طردا.. أمريكا وحتمية الخروج من العراق

2020/01/15 | 13:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجريمة الارهابية النكراء التي ارتكبتها امريكا في وسط بغداد واسفرت عن استشهاد القائدين قاسم سليماني وابومهدي المهندس ورفاقهما، ستبقى تطارد امريكا حتى...

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