2020/01/15 | 13:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأربعاء عن قيام مركز كمرك ام قصر الجنوبي بأعادة اصدار (٤) حاويات حجم (٤٠)قدم محملة بمواد مختلفة لعدم وجود اوراق رسمية لبعضها و عدم مطابقة البعض الآخر للمواصفات القياسية المعتمدة .واكدت الهيئة في بيان وتلتقه وكالة صدى ، أن الحاويات كانت محملة بمواد منزلية ولعب اطفال وهياكل حديدية وصمام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: إعادة إصدار 4 حاويات مواد مختلفة مخالفة للضوابط في كمرك ام قصر الجنوبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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