مقرب من الصدر ينشر توجيهات التظاهرة “المليونية”: ابتعدوا عن الانتماءات الجهادية

2020/01/15 | 13:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشرت صفحة صالح محمد العراقي، المقربة من زعيم التيار الصدري، الأربعاء، ’’نصائح’’ بشأن التظاهرة ’’المليونية’’، التي دعا لها الصدر لـ”رفض التواجد الأمريكي في العراق”.وقال صالح، عبر منشور على فيسبوك: “سنتظاهر من اجل التنديد بالاحتلال وانتهاكاته لسيادة العراق، لنعيش في عراقنا آمنين، ومع جيراننا واصدقائنا سالمين”.وأضاف: “وانني اجد ان الواجب الوطني […]

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