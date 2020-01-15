مدرب برشلونة: لم اتخيل تدريب الفريق حتى في احلامي

2020/01/15 | 13:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المدرب الجديد لفريق برشلونة كيكي سيتين اليوم الثلاثاء، أنه لم يحلم قط بتولي الإدارة الفنية للفريق الكاتالوني، الذي طالما كان يدافع عن أسلوب لعبه.وقال سيتيين وخلال تقديمه كمدرب جديد للبرسا، “لم أكن لأتخيل أن أكون هنا ولا حتى في أفضل أحلامي”، وذلك عقب توقيع عقده مع النادي الكتالوني لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول حتى

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