جاسم محمد كاظم - العمل العسكري في سياسة واقتصاد اليوم

2020/01/15 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_محمد_كاظم تختلف حرب اليوم عن حرب الأمس البعيد وليس ذلك الأمس بالبعيد جدا فهو ما يسمى بالتاريخ المعاصر نظرا لاختلاف وتطور قوى الإنتاج الهائلة التي ألغت كل معايير وقوانين الماضي بجيل رابع وخامس للحروب .بدئت حروب بني البشر أول الأمر فيما بينهم بالعصي والحجارة بعد انفصال الإنسان عن عالم الحيوان والعيش من اليد إلى الفم نحو الجماعة التي بدأت تهاجم غيرها من الجما......

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